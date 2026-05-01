Gouter de la fête des mères au Café Perché Le Café Perché Gassin
Gouter de la fête des mères au Café Perché Le Café Perché Gassin mardi 26 mai 2026.
Gassin
Gouter de la fête des mères au Café Perché
Le Café Perché 9 place Neuve Gassin Var
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Dont 1€ pour un enfant malade
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 16:30:00
fin : 2026-05-26 18:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Venez préparer un jolie cadeau pour la fête des mères avec Diane de Mes meilleures fêtes autour d’un gouter gourmand après l’école.
Inscription obligatoire.
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Le Café Perché 9 place Neuve Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 51 07 39 mesmeilleursfetes@hotmail.com
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English :
Come and prepare a lovely gift for Mother’s Day with Diane from Mes meilleures fêtes over an after-school snack.
Registration required.
L’événement Gouter de la fête des mères au Café Perché Gassin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Gassin
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