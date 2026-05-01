Gouter de la fête des mères au Café Perché Le Café Perché Gassin

Gassin

Gouter de la fête des mères au Café Perché

Le Café Perché 9 place Neuve Gassin Var

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Dont 1€ pour un enfant malade

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 16:30:00

fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Venez préparer un jolie cadeau pour la fête des mères avec Diane de Mes meilleures fêtes autour d’un gouter gourmand après l’école.

Inscription obligatoire.

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Le Café Perché 9 place Neuve Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 51 07 39 mesmeilleursfetes@hotmail.com

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English :

Come and prepare a lovely gift for Mother’s Day with Diane from Mes meilleures fêtes over an after-school snack.

Registration required.

L’événement Gouter de la fête des mères au Café Perché Gassin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Gassin