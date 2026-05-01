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Gouter de la fête des mères au Café Perché Le Café Perché Gassin

Gouter de la fête des mères au Café Perché Le Café Perché Gassin mardi 26 mai 2026.

Lieu : Le Café Perché

Adresse : 9 place Neuve

Ville : 83580 Gassin

Département : Var

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 9 9 9 Dont 1€ pour un enfant malade

Gassin

Gouter de la fête des mères au Café Perché

Le Café Perché 9 place Neuve Gassin Var

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Dont 1€ pour un enfant malade

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 16:30:00
fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Venez préparer un jolie cadeau pour la fête des mères avec Diane de Mes meilleures fêtes autour d’un gouter gourmand après l’école.
Inscription obligatoire.
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Le Café Perché 9 place Neuve Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 51 07 39  mesmeilleursfetes@hotmail.com

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English :

Come and prepare a lovely gift for Mother’s Day with Diane from Mes meilleures fêtes over an after-school snack.
Registration required.

L’événement Gouter de la fête des mères au Café Perché Gassin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Gassin

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