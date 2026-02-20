Créativité et bien-être au jardin de Gassin Accès par la RD559 Gassin

Créativité et bien-être au jardin de Gassin

Accès par la RD559 323, chemin de Pimpinon Gassin Var

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

2026-05-16 2026-05-17

Ce 5ème rendez-vous proposé par le jardin de Gassin réunit des créateurs, artistes et artisants du bien-être de la région Sud pour deux jours d’exposition au cœur d’une roseraie en pleine floraison, rendant le lieu féerique.

English : Créativité et bien-être au jardin de Gassin

This 5th edition organized by the Jardin de Gassin brings together creators, artists, and wellness artisans from the South of France for a two-day exhibition in the heart of a rose garden in full bloom, creating a magical atmosphere.

