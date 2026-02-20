Créativité et bien-être au jardin de Gassin Accès par la RD559 Gassin
Créativité et bien-être au jardin de Gassin Accès par la RD559 Gassin samedi 16 mai 2026.
Créativité et bien-être au jardin de Gassin
Accès par la RD559 323, chemin de Pimpinon Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Ce 5ème rendez-vous proposé par le jardin de Gassin réunit des créateurs, artistes et artisants du bien-être de la région Sud pour deux jours d’exposition au cœur d’une roseraie en pleine floraison, rendant le lieu féerique.
.
Accès par la RD559 323, chemin de Pimpinon Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 97 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Créativité et bien-être au jardin de Gassin
This 5th edition organized by the Jardin de Gassin brings together creators, artists, and wellness artisans from the South of France for a two-day exhibition in the heart of a rose garden in full bloom, creating a magical atmosphere.
L’événement Créativité et bien-être au jardin de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme de Gassin