tournoi de polo Spring Cup Polo Club Haras de Gassin Gassin

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-10
2026-05-07
Le Haras de Gassin un lieu d’exception au cœur du Golfe de Saint-Tropez.
Niché dans le cadre naturel , le Haras de Gassin est un véritable écrin où se rencontrent sport, élégance et convivialité.
Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com
English :
The Haras de Gassin: an exceptional site in the heart of the Gulf of Saint-Tropez.
Nestled in a natural setting, the Haras de Gassin is a veritable showcase for sport, elegance and conviviality.
