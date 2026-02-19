Exposition de sculptures monumentales Jean-Luc Ducreux  Infini- l’Absence d’une Fin  Gassin

Exposition de sculptures monumentales Jean-Luc Ducreux Infini- l’Absence d’une Fin

village de Gassin Gassin Var

Début : 2026-05-21

fin : 2026-12-31

2026-05-21

Cette année, Ducreux offre au village de Gassin et au Jardin des Sculptures, de nouvelles œuvres monumentales. Le mariage de l’art contemporain et de la vue mythique sur le golfe de Saint-Tropez transcende les sens. Une exposition immarcescible.

This year, Ducreux brings new monumental works to the village of Gassin and the Jardin des Sculptures. The marriage of contemporary art and the mythical view of the Gulf of Saint-Tropez transcends the senses. An unforgettable exhibition.

