Le Var Fête la Nature Découverte pastorale patrimoine rural (bergerie, chapelle, moulin) Office de tourisme de Gassin Gassin
Le Var Fête la Nature Découverte pastorale patrimoine rural (bergerie, chapelle, moulin) Office de tourisme de Gassin Gassin vendredi 22 mai 2026.
Gassin
Le Var Fête la Nature Découverte pastorale patrimoine rural (bergerie, chapelle, moulin)
Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Nature et détente sera le thème pour cette nouvelle édition 2026 de la fête de la nature. Depuis le village médiéval de Gassin, l’office de tourisme vous propose une randonnée en pleine nature.
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Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu
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English :
Nature and relaxation will be the theme of the 2026 Fête de la Nature. From the medieval village of Gassin, the tourist office proposes a nature hike.
L’événement Le Var Fête la Nature Découverte pastorale patrimoine rural (bergerie, chapelle, moulin) Gassin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Gassin
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