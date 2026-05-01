Le Var Fête la Nature Balade gourmande visite d’un village médiéval et de son terroir Office de tourisme de Gassin Gassin

Gassin

Le Var Fête la Nature Balade gourmande visite d’un village médiéval et de son terroir

Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 16:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Nature et détente sera le thème pour cette nouvelle édition de la fête de la nature. Gassin vous offre une visite guidée suivie de dégustation de vin. Cette visite vous permet de découvrir Gassin et son patrimoine historique, naturel et culturel.

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Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

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English :

Nature and relaxation is the theme for this year’s Fête de la Nature. Gassin offers a guided tour followed by wine tasting. This tour allows you to discover Gassin and its historical, natural and cultural heritage.

L’événement Le Var Fête la Nature Balade gourmande visite d’un village médiéval et de son terroir Gassin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Gassin