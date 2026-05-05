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Cérémonie du 81ème anniversaire de la Libération des Ardennes, Mémorial de Berthaucourt, Charleville-Mézières

Cérémonie du 81ème anniversaire de la Libération des Ardennes, Mémorial de Berthaucourt, Charleville-Mézières dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Mémorial de Berthaucourt

Adresse : 14 Chemin du Mémorial, 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Cérémonie du 81ème anniversaire de la Libération des Ardennes Dimanche 6 septembre, 10h30 Mémorial de Berthaucourt Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T10:30:00+02:00 – 2026-09-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T10:30:00+02:00 – 2026-09-06T11:00:00+02:00

Mémorial de Berthaucourt 14 Chemin du Mémorial, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Cérémonie du 81ème anniversaire de la Libération des Ardennes

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