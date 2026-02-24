Cérémonie en l’honneur des parachutistes américains de la 101st Airborne Division. Carentan-les-Marais

Cérémonie en l’honneur des parachutistes américains de la 101st Airborne Division. Carentan-les-Marais dimanche 7 juin 2026.

Carentan-les-Marais Manche

Début : 2026-06-07 10:30:00
Cérémonie au monument des Filthy 13 en l’honneur des parachutistes américains de la 101st Airborne Division.
Rue du Moulin.   .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie   s.pasquier@carentan.fr

