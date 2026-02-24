Cérémonie patriotique square Burot Fouras

Cérémonie patriotique

square Burot Monument aux morts Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 11:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Commémoration de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie et au Maroc

.

square Burot Monument aux morts Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patriotic ceremony

Commemoration of the National Day of Remembrance and Meditation in memory of the civilian and military victims of the Algerian War and the fighting in Tunisia and Morocco

L’événement Cérémonie patriotique Fouras a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan