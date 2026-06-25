Céret

*CÉRET DANS SON SECRET

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Partons ensemble à la découverte des mystères du vieux Céret. Dans ses ruelles anciennes et ses souterrains oubliés, écoutons les secrets enfouis de cette ville, et ses légendes qui hantent encore les pierres.

Réservation obligatoire Départ à 16h30

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5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

Let’s set out together to discover the mysteries of old C%E9ret. In its ancient alleyways and forgotten underground passages, let’s listen to the buried secrets of this town and the legends that still haunt its stones.

Reservations required Tour departs at 4:30 p.m.

L’événement *CÉRET DANS SON SECRET Céret a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME