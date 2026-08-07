UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Céret

*CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT Céret

mardi 15 septembre 2026 · Céret

*CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT Céret

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
5 Rue Saint-Ferréol
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

*CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

VISITE GUIDÉE
Au cœur du Vallespir, découvrez ou redécouvrez la ville de Céret autrement connue sous le nom de Mecque du Cubisme . Des vieilles pierres médiévales de l’église Saint-Pierre jusqu’au peintures modernes de Pablo Picasso, Pierre Brune et Chaïm Soutine, Céret n’aura plus aucun secret pour vous !
Réservation obligatoire.
  .

5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53  contact@vallespir-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GUIDED TOUR
In the heart of Vallespir, discover or rediscover the town of Cérét, also known as the “Mecca of Cubism.” From the ancient medieval stones of Saint-Pierre Church to the modern paintings of Pablo Picasso, Pierre Brune, and Chaum Soutine, Cérét will hold no more secrets for you!
Reservations required.

L’événement *CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT Céret a été mis à jour le 2026-08-04 par VALLESPIR TOURISME

À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)