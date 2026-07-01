Txema Salvans, Lumière d’Encre, Céret

Informations pratiques

Txema Salvans 1 – 6 septembre Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales

GRATUIT. 30 PERSONNES MAXIMUM EN MÊME TEMPS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T19:00:00+02:00

DIMANCHE MATIN

10 ANS DE PHOTOS SUR UN PARKING

Salvans photographie depuis le toit de son van. D’abord, il tourne le dos à la scène pour donner le change. Peu à peu, il installe la chambre dans l’axe, ajuste la mise au point, attend, le déclencheur souple à la main. « Il peut ne rien se passer. Ou bien, le temps que je me prépare, la scène est finie. Je ne regrette jamais une image manquée. Il y en aura d’autres. Je suis souvent rentré bredouille. À l’inverse, il m’est arrivé de faire trois bonnes images en quelques minutes. » Les situations saisies sont banales – c’est les voir en ce lieu qui les rend insolites et les fait résister à toute lecture immédiate. « Des dimanches où il ne se passait rien, je mettais le retardateur, descendais du toit en quelques secondes et me photographiais. Un souvenir, une consolation. » Le parking a été rénové pour les cinquante ans du supermarché, sans que cela change grand chose. Un espace chargé de mémoire, empilement de strates, de marques d’époque, et pourtant lieu de permanence et d’immuabilité.

Lumière d’Encre Place Pablo Picasso, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430827330 https://www.lumieredencre.fr Venir en bus : Depuis Perpignan, prendre à la gare routière la ligne 530 dont vous pouvez télécharger les horaires en suivant ce lien. Descendre à l’arrêt du Torréador au centre de Céret remonter vers le centre historique à 600 m. Venir en train : Arrêt à la gare de Gare de Perpignan et prendre le bus (voir au-dessus). Pour choisir les meilleures tarifs de billets de train vous pouvez consulter le site Trainline. Parkings : À Céret vous pouvez vous garer, Parking des Tins, place de la République et place de la Liberté. Par avion : – Aéroport de Perpignan : puis bus jusqu’à la gare routière puis bus 530 pour Céret (voir au dessus). – Aéroport de Gérone : puis Frogbus. Par bateau : – Port de croisière et de voyageurs de Port-Vendres, de Séte ou de Barcelone – Port de plaisance d’Argeles sur mer

DIMANCHE MATIN

©Txema Salvans