Informations pratiques

Céret

*UNE VISITE QUI A DU FLAIR !

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 08:00:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Suivi de votre compagnon à 4 pattes, notre guide vous propose une visite adaptée, à la fraîche, avec un parcours se terminant au pont du diable. Grâce à cette balade, vous connaîtrez tout(ou) de Céret !

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5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

Accompanied by your four-legged friend, our guide will take you on a customized tour in the fresh air, with a route that ends at the Devil’s Bridge. Thanks to this walk, you’ll get to know everything about Cérét!

L’événement *UNE VISITE QUI A DU FLAIR ! Céret a été mis à jour le 2026-08-21 par VALLESPIR TOURISME