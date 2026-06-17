Céret

LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE

1 Pl. Pablo Picasso Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Animation musicale au bar-restaurant Le Pablo

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1 Pl. Pablo Picasso Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 72 11 94

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English :

Live music at Le Pablo bar and restaurant

L’événement LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME