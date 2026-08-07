Informations pratiques

Céret

*LES INCONTOURNABLES DE CÉRET

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 16:30:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

VISITE GUIDÉE

Remonter le temps jusqu’au moyen-âge et revenir à notre époque en moins de 90 minutes ? Pas besoin de machine à remonter le temps, notre visite guidée de Céret vous permettra de découvrir les incontournables de la capitale de la cerise !

Réservation obligatoire.

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5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

GUIDED TOUR

Travel back in time to the Middle Ages and return to the present day in less than 90 minutes? No need for a time machine—our guided tour of Cérét will let you discover the must-see sights of the cherry capital!

Reservations required.

L’événement *LES INCONTOURNABLES DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-08-04 par VALLESPIR TOURISME