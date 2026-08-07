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*LES INCONTOURNABLES DE CÉRET Céret

mardi 8 septembre 2026 · Céret

*LES INCONTOURNABLES DE CÉRET Céret

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
5 Rue Saint-Ferréol
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

*LES INCONTOURNABLES DE CÉRET

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 16:30:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

VISITE GUIDÉE
Remonter le temps jusqu’au moyen-âge et revenir à notre époque en moins de 90 minutes ? Pas besoin de machine à remonter le temps, notre visite guidée de Céret vous permettra de découvrir les incontournables de la capitale de la cerise !
Réservation obligatoire.
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5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53  contact@vallespir-tourisme.com

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English :

GUIDED TOUR
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Reservations required.

L’événement *LES INCONTOURNABLES DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-08-04 par VALLESPIR TOURISME

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