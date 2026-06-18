DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret
DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret samedi 8 août 2026.
Céret
DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES
3 rue Danton Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Dégustation Vigneronnes par le Cellier des Arcades
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3 rue Danton Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 19 58
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English :
Women Winemakers Tasting Event Hosted by Le Cellier des Arcades
L’événement DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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