Céret

FESTIVAL JAZZ EN TECH DAL SASSO BIG BAND

Place de la République Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Africa Brass Revisited Hommage à John Coltrane et Sonny Rollins

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Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 58 18 86 contactjazzentech@gmail.com

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English :

Africa Brass Revisited A Tribute to John Coltrane and Sonny Rollins

L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH DAL SASSO BIG BAND Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME