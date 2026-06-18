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FESTIVAL JAZZ EN TECH AKPÉ MOTION FEATURING KARLA HARRIS Céret

FESTIVAL JAZZ EN TECH AKPÉ MOTION FEATURING KARLA HARRIS Céret samedi 8 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

FESTIVAL JAZZ EN TECH AKPÉ MOTION FEATURING KARLA HARRIS

Place de la République Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Jazz rock et world music, hommage à Miles Davis
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Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 58 18 86  contactjazzentech@gmail.com

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English :

Jazz rock and world music, a tribute to Miles Davis

L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH AKPÉ MOTION FEATURING KARLA HARRIS Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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