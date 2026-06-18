Céret

FESTIVAL JAZZ EN TECH AKPÉ MOTION FEATURING KARLA HARRIS

Place de la République Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Jazz rock et world music, hommage à Miles Davis

.

Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 58 18 86 contactjazzentech@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz rock and world music, a tribute to Miles Davis

L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH AKPÉ MOTION FEATURING KARLA HARRIS Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME