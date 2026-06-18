Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL JAZZ EN TECH LADYVA & BARCELONA BIG BLUES BAND Céret

FESTIVAL JAZZ EN TECH LADYVA & BARCELONA BIG BLUES BAND Céret vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

FESTIVAL JAZZ EN TECH LADYVA & BARCELONA BIG BLUES BAND

Place de la République Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 – 22

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Jazz et swing, influencé par le rhythm’n blues et le rock’n roll.
  .

Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 58 18 86  contactjazzentech@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz and swing, influenced by rhythm and blues and rock ‘n’ roll.

L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH LADYVA & BARCELONA BIG BLUES BAND Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)