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CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret

CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret

CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret dimanche 9 août 2026.

Adresse : 1 PL. de l'Église

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER

1 PL. de l’Église Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Chefs d’œuvre de la Guitare Espagnole Philippe Cornier
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1 PL. de l’Église Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 12 04 86 

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English :

Masterpieces of Spanish Guitar ? Philippe Cornier

L’événement CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME

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