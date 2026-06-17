CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret
CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret dimanche 9 août 2026.
Céret
CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER
1 PL. de l’Église Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 16
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Chefs d’œuvre de la Guitare Espagnole Philippe Cornier
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1 PL. de l’Église Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 12 04 86
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English :
Masterpieces of Spanish Guitar ? Philippe Cornier
L’événement CONCERT GUITARE ESPAGNOLE PHILIPPE CORNIER Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME
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