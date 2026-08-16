*CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT Céret
mardi 29 septembre 2026 · Céret
Informations pratiques
Céret
*CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT
5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 16:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
VISITE GUIDÉE
Au cœur du Vallespir, découvrez ou redécouvrez la ville de Céret autrement connue sous le nom de Mecque du Cubisme . Des vieilles pierres médiévales de l’église Saint-Pierre jusqu’au peintures modernes de Pablo Picasso, Pierre Brune et Chaïm Soutine, Céret n’aura plus aucun secret pour vous !
Réservation obligatoire.
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5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com
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English :
GUIDED TOUR
In the heart of Vallespir, discover or rediscover the town of Cérét, also known as the “Mecca of Cubism.” From the ancient medieval stones of Saint-Pierre Church to the modern paintings of Pablo Picasso, Pierre Brune, and Chaum Soutine, Cérét will hold no more secrets for you!
Reservations required.
L’événement *CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT Céret a été mis à jour le 2026-08-11 par VALLESPIR TOURISME
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