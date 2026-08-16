Informations pratiques

Céret

*CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 16:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

VISITE GUIDÉE

Au cœur du Vallespir, découvrez ou redécouvrez la ville de Céret autrement connue sous le nom de Mecque du Cubisme . Des vieilles pierres médiévales de l’église Saint-Pierre jusqu’au peintures modernes de Pablo Picasso, Pierre Brune et Chaïm Soutine, Céret n’aura plus aucun secret pour vous !

Réservation obligatoire.

.

5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GUIDED TOUR

In the heart of Vallespir, discover or rediscover the town of Cérét, also known as the “Mecca of Cubism.” From the ancient medieval stones of Saint-Pierre Church to the modern paintings of Pablo Picasso, Pierre Brune, and Chaum Soutine, Cérét will hold no more secrets for you!

Reservations required.

L’événement *CÉRET, UN MUSÉE À CIEL OUVERT Céret a été mis à jour le 2026-08-11 par VALLESPIR TOURISME