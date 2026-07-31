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Ces Nains portent quoi ! Bréal-sous-Montfort

samedi 12 septembre 2026 · Bréal-sous-Montfort

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
35310 Bréal-sous-Montfort
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bréal-sous-Montfort

Ces Nains portent quoi !

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-12

Venez participer à un festival de nains de jardin
Depuis 2012 en septembre, près de 1500 nains en terre cuite envahissent nos espaces paysagers…

Avec un peu d’imagination, le nain de jardin souvent tourné en ridicule, devient une œuvre artistique !
Aux Jardins de Brocéliande, ils sont regroupés dans des décors imaginés et créés par l’équipe qui s’inspirent de différents univers.
Imaginez des nains de jardin Game of Thrones, Des Drag-queen nains, ou encore Village people ! Du grand nain porte quoi…
Certains sont aussi créés et relookés par nos propres visiteurs !
Du 12 au 20 septembre 2026   .

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04 

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English :

L’événement Ces Nains portent quoi ! Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Brocéliande

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