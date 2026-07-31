Informations pratiques

Bréal-sous-Montfort

Ces Nains portent quoi !

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-12

Venez participer à un festival de nains de jardin

Depuis 2012 en septembre, près de 1500 nains en terre cuite envahissent nos espaces paysagers…

Avec un peu d’imagination, le nain de jardin souvent tourné en ridicule, devient une œuvre artistique !

Aux Jardins de Brocéliande, ils sont regroupés dans des décors imaginés et créés par l’équipe qui s’inspirent de différents univers.

Imaginez des nains de jardin Game of Thrones, Des Drag-queen nains, ou encore Village people ! Du grand nain porte quoi…

Certains sont aussi créés et relookés par nos propres visiteurs !

Du 12 au 20 septembre 2026 .

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Ces Nains portent quoi ! Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Brocéliande