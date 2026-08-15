C’est la fête à Bottière Pin-Sec ! Square Augustin Fresnel Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

???? Au programme :• 15h : Démonstrations de danse par des associations du quartierZumba, danse géorgienne, danse orientale et danse urbaine• De 15h à 19h : Visite du quartier en petit train : son histoire et ses transformationsDépart de la rue de Valenciennes• De 17h à 18h : Bal participatif : dansons ensemble !Avec la compagnie de danse R14• De 18h15 à 19h45 : Défilé de mode par Couture Plaisir• De 20h à 21h30 : Concert de Molokoye (bal créole)???? Et toute la journée :• des animations et ateliers jusqu’à 19h• buvette et restauration à petit prix jusqu’à 22h

Square Augustin Fresnel Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-augustin-fresnel https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/les-grands-projets/bottiere-pin-sec-plus-vert-solidaire-et-agreable-a-vivre



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