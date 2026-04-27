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C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion Benais

C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion Benais

C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion Benais samedi 9 mai 2026.

Adresse : 4 Rue de la République

Ville : 37140 Benais

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Benais

C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion

4 Rue de la République Benais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

C’est la vie est une fantaisie sonore, bioacoustique et théâtralisée pour une chanteuse et un instrumentiste. En trois tableaux (<< Naissances >>, << Prométhée >> et << Le Stade d'Action >>), les deux artistes abordent des moments-clé de l’histoire de notre planète où l’être humain…
C’est la vie est une fantaisie sonore, bioacoustique et théâtralisée pour une chanteuse et un instrumentiste. En trois tableaux (<< Naissances >>, << Prométhée >> et << Le Stade d'Action >>), les deux artistes abordent des moments-clé de l’histoire de notre planète où l’être humain est devenu une force vivante à forte empreinte.
Les textes sont empruntés à Eschyle, Camus, Novarina et un savant fou génial (et tourangeau) du 19e siècle Augustin Mouchot.
La musique alterne des ambiances électro-organiques, néo-baroques et post-musette. L’ensemble tente de rester léger malgré la gravité du sujet.   .

4 Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   lepetitcafebenais37@gmail.com

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English :

C’est la vie is a theatrical, bioacoustic sound fantasy for singer and instrumentalist. In three tableaux (<< Naissances >>, << Prométhée >> and << Le Stade d'Action >>), the two artists address key moments in our planet’s history when human beings…

L’événement C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion Benais a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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