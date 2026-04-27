Benais

C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion

4 Rue de la République Benais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

C’est la vie est une fantaisie sonore, bioacoustique et théâtralisée pour une chanteuse et un instrumentiste. En trois tableaux (<< Naissances >>, << Prométhée >> et << Le Stade d'Action >>), les deux artistes abordent des moments-clé de l’histoire de notre planète où l’être humain…

C’est la vie est une fantaisie sonore, bioacoustique et théâtralisée pour une chanteuse et un instrumentiste. En trois tableaux (<< Naissances >>, << Prométhée >> et << Le Stade d'Action >>), les deux artistes abordent des moments-clé de l’histoire de notre planète où l’être humain est devenu une force vivante à forte empreinte.

Les textes sont empruntés à Eschyle, Camus, Novarina et un savant fou génial (et tourangeau) du 19e siècle Augustin Mouchot.

La musique alterne des ambiances électro-organiques, néo-baroques et post-musette. L’ensemble tente de rester léger malgré la gravité du sujet. .

4 Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lepetitcafebenais37@gmail.com

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English :

C’est la vie is a theatrical, bioacoustic sound fantasy for singer and instrumentalist. In three tableaux (<< Naissances >>, << Prométhée >> and << Le Stade d'Action >>), the two artists address key moments in our planet’s history when human beings…

L’événement C’est la vie, un voyage musical entre réve et émotion Benais a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE