C’est l’Anjou qui chante… les animaux Brissac Loire Aubance

C’est l’Anjou qui chante… les animaux

6 Rue Saint-Aubin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Le groupe Ellébore et ses invité-es continuent de puiser dans le riche répertoire traditionnel collecté au début du 20ème siècle en Anjou par A J Verrier, professeur au lycée David d’Angers et passionné d’histoire et de culture populaire.

2 séances 15h et 17h

Cette année ce sont les animaux, sauvages ou domestiques, qui sont évoqués au travers de chansons drôles ou poétiques. .

6 Rue Saint-Aubin Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

The Ellébore group and its guests continue to draw on the rich traditional repertoire collected at the beginning of the 20th century in Anjou by A J Verrier, a teacher at the Lycée David in Angers and an enthusiast for history and popular culture.

