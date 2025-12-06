PORTES OUVERTES DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau Brissac Loire Aubance

PORTES OUVERTES DOMAINE DE LA GAUTERIE

Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Domaine de la Gauterie vous invite à ses portes ouvertes de fin d’année.

C’est avec une grande joie qu’Etienne et Lise vous invite à leurs journées Portes ouvertes au Domaine !

Une belle occasion de déguster les vins du domaine en toute convivialité et découvrir le l’Anjou Rouge 2024 qui a été récompensé par un Liger d’Or ainsi que le Bonnezeaux 2024 qui a obtenu une Médaille d’Or au Concours des Grands Vins de France à Mâcon. .

Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 50 04 contact@domainedelagauterie.com

English :

Domaine de la Gauterie invites you to its end-of-year open house.

German :

Die Domaine de la Gauterie lädt Sie zu ihrem Tag der offenen Tür am Jahresende ein.

Italiano :

Il Domaine de la Gauterie vi invita all’inaugurazione di fine anno.

Espanol :

El Domaine de la Gauterie le invita a su jornada de puertas abiertas de fin de año.

L’événement PORTES OUVERTES DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages