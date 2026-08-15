C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans) Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans)

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 13:30:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Visite théâtralisée et création d’une mini visite-spectacle autour des collections.

De 8 à 12 ans, sur réservation, dans la limote des places disponibles.

Gratuit.

Atelier théâtre .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

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English : C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans)

L’événement C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux