C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans) Musée Vesunna Périgueux
mardi 27 octobre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans)
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 13:30:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30
Visite théâtralisée et création d’une mini visite-spectacle autour des collections.
De 8 à 12 ans, sur réservation, dans la limote des places disponibles.
Gratuit.
Atelier théâtre .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr
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English : C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans)
L’événement C’est mon patrimoine ! Atelier-théâtre (8-12 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux
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