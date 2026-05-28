C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal
Vendredi 5 juin 2026 à partir de 19h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal , une pièce de Rudy Milstein à L’Art Dû Marseille
Il y a ceux qui restent ensemble sans trop savoir pourquoi, ceux qui cherchent l’amour au mauvais endroit, ceux qui pensent aller bien… et ceux qui savent très bien que non.
Entre maladresses et élans de tendresse, chacun avance comme il peut vers ce qu’on appelle le bonheur.
Une comédie drôle et touchante, parce qu’en effet… ce n’est pas facile d’être heureux quand on va mal. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal , a play by Rudy Milstein at L’Art Dû Marseille
L’événement C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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