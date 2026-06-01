« C’EST PAS UN SUMCASE » #2, SUM / Le 111, Sèvres

« C’EST PAS UN SUMCASE » #2 Samedi 6 juin, 18h00 SUM / Le 111 Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

« C’EST PAS UN SUMCASE » #2

Pour finir la saison, on vous propose de remettre le couvert avec notre série d’évènements « C’est pas un Sumcase » !

Au programme:

SCÈNE OUVERTE

ÉCOUTE DE VINYLE

DJ SET

BAR

Tu veux chanter une reprise ou une chanson à toi ? Inscris-toi ici :

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Tu veux faire découvrir un album que tu kiffe ? Viens avec ton vinyle pour le faire découvrir a tout le monde autour d’un verre !

Tu veux juste kiffer ? Viens avec ta bonne humeur

Rendez-vous le SAMEDI 6 JUIN prochain à partir de 18H à la SUM !

Adresse: Le 111 / Association SUM, 111 rue des Bruyères, 92310 Sèvres.

Train Ligne N : Gare Sèvres – Rive Gauche

Ligne Paris Montparnasse/Versailles chantiers

Bus : 179 arrêt Rond point des Bruyères

Hâte de vous retrouver la famille ❤️

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Pour finir la saison, on vous propose de remettre le couvert avec notre série d’évènements « C’est pas un Sumcase » ! scène ouverte dj set

@sum_asso @karlerat_