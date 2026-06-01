Visite guidée des Caves du Roi de Sèvres, Les Caves du Roi de Sèvres, 2 place du Colombier 92310 Sèvres, Sèvres

Visite guidée des Caves du Roi de Sèvres 13 et 14 juin Les Caves du Roi de Sèvres, 2 place du Colombier 92310 Sèvres Hauts-de-Seine

Inscription en ligne obligatoire ! Une visite = 18 participants maximum. Visite gratuite non accessible aux enfants de moins de 8 ans et aux personnes ayant des difficultés de marche (notamment pour monter ou descendre l’équivalent de trois étages).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Visites guidées des Caves du Roi de Sèvres les 13 et 14 juin.

Jours et horaires de visite :

Samedi 13 juin 2026 : 10h30 · 14h00

Dimanche 14 juin 2026 : 10h30 · 14h00

Rajout du créneau 16h si les 2 autres sont complets.

Réservation en ligne obligatoire.

Ouverture des réservations : mercredi 27 mai.

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, chaque visite est gratuite et conduite par le Président de la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres : Daniel Prodon.

Daniel est guide depuis plus de sept ans. L’objectif de chaque visite est de vous faire découvrir un lieu magique, chargé d’Histoire !

Chaque créneau correspond à une visite guidée d’1h30 environ, constituée de 18 participants maximum.

Réservation ouverte uniquement aux individuels et familles.

La visite n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant des difficultés de marche (notamment pour monter ou descendre l’équivalent de trois étages).

Chaque réservation est nominative – aucune personne supplémentaire n’est acceptée le jour même.

Aucune liste d’attente n’est gérée.

Lieu de départ des visites : le local de l’association, 2 Place du Colombier, 92310 Sèvres. Arriver 15 minutes avant l’heure de la visite

Les Caves du Roi de Sèvres, 2 place du Colombier 92310 Sèvres 2 Place du Colombier 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 09 87 77 44 86 https://sevres-associatif.fr/sahs/visiter-les-caves-du-roi-de-sevres https://www.facebook.com/profile.php?id=61579811435698 [{« link »: « https://sevres-associatif.fr/sahs/journees-europeennes-de-larcheologie-2026/ »}] https://sevres-associatif.fr/sahs/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 Les carrières souterraines de la rue des Caves du Roi, creusées dès le XVIe siècle, ont d’abord servi de caves aux marchands de vin privilégiés du roi au XVIIe siècle, dont Louis Darboulin, fournisseur officiel de Versailles. Ces galeries furent progressivement aménagées en véritable complexe viticole, avec logements, tonnellerie et jardins, avant d’être transformées au XIXe siècle en brasserie moderne.

En 1851, le brasseur Jean‑Baptiste Reinert rachète l’ensemble, y installe les équipements nécessaires à la production de bière et assure l’aération et l’alimentation en eau. Sa production est vendue dans des cafés parisiens et ses propres « cafés brasseries ».

Il revend son affaire en 1873 à une société qui projette d’exploiter la brasserie pour la fabrication de bière viennoise. La « Brasserie des Caves du roi » est un succès. Les galeries sont étendues, les locaux modernisés. Pourtant l’activité se réduit, l’usine ayant notamment été affaiblie par un grand incendie en 1880.

La brasserie est vendue en 1890 à la société des Brasseries de la Meuse, récemment constituée par Adolphe Kreiss, déjà à la tête d’une brasserie à Bar-le-Duc. En quelques années, l’usine de Sèvres, désormais dotée d’une malterie, permet à la société de s’imposer sur le marché de la bière et de développer un important réseau de distribution en France et à l’étranger. Les galeries sont de nouveau agrandies, et des terrains achetés sur la Grande Rue et la rue du docteur Ledermann pour installer notamment une nouvelle salle de brassage, et même un atelier de fabrication de jus de fruits (Vivor). Cette usine cause des nuisances aux riverains mais procure de l’emploi à plus de 300 employés.

La Première Guerre Mondiale ne freine pas la production, la Seconde affaiblit fortement les activités des Brasseries de la Meuse. L’usine de Sèvres ne répond plus aux nouvelles exigences économiques : sa situation en centre-ville, l’exiguïté des locaux, l’obsolescence des machines et le coût d’entretien des galeries deviennent un handicap. Suite à des accords avec leur principal concurrent, les Brasseries de la Meuse cessent toute production de bière à Sèvres à partir de 1950.

L’usine poursuit les activités de malterie et d’embouteillage jusqu’en 1963, et reste siège de la société, qui est absorbée en 1966 par la Société Européenne des Brasseries de la Meuse, elle-même rachetée par le groupe BSN. Les bâtiments sont finalement vendus puis détruits entre 1970 et 1988.

Aujourd’hui, les Caves du Roi — dont l’entrée, fermée au public, se situe rue des Caves à Sèvres — constituent un réseau de galeries d’environ 2 à 3 km, que seule la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres est habilitée à faire visiter.

Daniel, guide passionné, se propose de vous les faire découvrir.

Pour ce faire, il vous suffit de réserver par le biais de notre site : https://sevres-associatif.fr/sahs/visiter-les-caves-du-roi-de-sevres

Nous n’enregistrons aucune réservation par téléphone et chaque réservation est nominative. Nous n’acceptons aucune personne supplémentaire le jour de la visite.

Une visite se compose d’un groupe de 18 personnes maximum. Elle n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans ni aux personnes ayant des difficultés de marche (notamment pour monter ou descendre l’équivalent de trois étages). Le lieu de départ de la visite des Caves du Roi se situe au local de l’association : 2 place du Colombier 92310 Sèvres.

Pour nous trouver, rendez-vous sur : https://sevres-associatif.fr/sahs/permanence-contacts

Les visites guidées et gratuites des Caves du Roi de Sèvres, organisées dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, auront lieu :

Nathalie Le Bras©