Pau

C’est Pau l’été

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-22

C’est Pau l’Été vous invite à vivre une saison estivale riche en découvertes, en émotions et en partage. Concerts en plein air, spectacles, festivals, marchés gourmands, expositions, animations pour petits et grands toute la ville de Pau s’anime et vous propose une programmation variée, accessible à tous. Que vous soyez amateur de musique, curieux de patrimoine, passionné de nature ou simplement en quête de moments conviviaux, cette brochure est votre guide pour ne rien manquer. Chaque page dévoile une facette du dynamisme estival de Pau, entre traditions locales et propositions contemporaines.

Feuilletez-la et laissez-vous séduire par un été plein de surprises et de chaleur humaine au cœur du Béarn .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : C’est Pau l’été

L’événement C’est Pau l’été Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau