C’est quoi le thème? Comédie de Marseille Le Quai du Rire Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

C’est quoi le thème?

Du 16/07 au 31/07/2026 le jeudi à partir de 21h. Comédie de Marseille Le Quai du Rire 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-16

Le spectacle d’improvisation unique en son genre, inspiré de l’émission culte Whose Line Is It Anyway?

Dans l’intimité de la salle de spectacle, découvrez un véritable plateau télé ! Dès que vous entrez, l’ambiance est posée un DJ enflamme la scène, tandis que le chauffeur de salle chauffe le public pour une soirée où tout peut arriver. Le spectacle se déroule comme un véritable enregistrement télévisé, avec un présentateur qui guide trois improvisateurs talentueux à travers des défis hilarants, basés sur les thèmes proposés en direct par le public.





Avec Emmanuel Obré, Clara Sivan, Yann Fleurot, Marvin Oliva + guests

Mise en scène Emmanuel Obré





Restauration sur place avant et après le spectacle.

À partir de 18h30. Réservation obligatoire par téléphone. .

Comédie de Marseille Le Quai du Rire 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 contact.cdm1@orange.fr

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English :

A one-of-a-kind improv show inspired by the cult classic TV show %AB Whose Line Is It Anyway? %BB

L’événement C’est quoi le thème? Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille