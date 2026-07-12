Voyage chamanique par Shagan et Altana Villa Louise Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Voyage chamanique par Shagan et Altana

Dimanche 19 juillet 2026 de 17h30 à 19h30.

Durée approximative. Villa Louise 6 traverse Pey Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:30:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Voyage musical entre Orient et Occident, entre racines et modernité, folklore bulgare, chant diphonique et instruments ancestraux revisités par Vladislav Shagan

Vladislav Shagan, multi-instrumentiste, compositeur et interprète bulgare, crée un univers sonore où se rencontrent les traditions et la modernité.



Shagan, d’origine bulgare, hérite de son grand-père son sens du rythme. Ex-rappeur et danseur contemporain, sa quête de nouveaux sons l’emmène encore plus loin. La guzheng chinoise et la flûte shakuhachi lui ouvrent de nouveaux horizons sonores. Son répertoire marche avec grâce entre l’Est et l’Ouest, équilibrant beauté et puissance, tendresse et force, mélodies délicates et vibrations profondes.



Son nouvel album, «FREE SPIRIT», est un désir d’immersion dans l’histoire et la culture des Bulgares, à la fois Danubiens vivant aujourd’hui en Occident et proto-Bulgares, dont les tribus vivaient en Orient, sur une zone frontalière avec la Mongolie, la Chine et l’Inde, dans la région du Pamir, de l’Hindi Kush, de l’Himalaya.

Shagan interprète le folklore traditionnel bulgare mêlant au chant de gorge et au chant diphonique la cithare chinoise guzheng, accompagnés de flûtes, avec Altana aux percussions et à la guimbarde.

SHAGAN chant, chant euphonique, guzheng, flûtes, percussions, beatbox

Altana guimbarde, percussions, chants, danse .

Villa Louise 6 traverse Pey Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 31 59 55 infoplus-internations@wanadoo.fr

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English :

A musical journey between East and West, between tradition and modernity, featuring Bulgarian folklore, overtone singing, and traditional instruments reimagined by Vladislav Shagan

L’événement Voyage chamanique par Shagan et Altana Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille