Marseille 7e Arrondissement

Fête Nationale

Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026.

13 juillet à 22h30 Feu d’artifice

14 juillet à 17h Défilé militaire. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

2 jours de fête sur le Vieux-Port à l’occasion de la Fête Nationale !

Événement incontournable de l’été, les festivités à l’occasion de la Fête nationale sont très attendues par l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais, ainsi que par les visiteurs.



Cette année à Marseille, le feu d’artifice sera exceptionnellement tiré le lundi 13 juillet, ne ratez pas ces 2 jours de fête sur le Vieux-Port



► LUNDI 13 JUILLET à 22h30 FEU D’ARTIFICE



Les Marseillaises et les Marseillais profiteront d’un spectacle pyrotechnique unique, spécialement animé et sonorisé, illuminant le ciel entre le Vieux-Port et le Fort d’Entrecasteaux.



► MARDI 14 JUILLET À 17H DÉFILÉ MILITAIRE



Plusieurs centaines de militaires, pompiers et policiers défileront dès 17 h.



Pour plus d’informations concernant les transports, la circulation et le stationnement, consultez le site officiel www.marseille.fr .

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Two days of festivities at the Old Port to celebrate National Day!

L’événement Fête Nationale Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille