Fête Nationale Marseille 7e Arrondissement
Fête Nationale Marseille 7e Arrondissement lundi 13 juillet 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Fête Nationale
Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026.
13 juillet à 22h30 Feu d’artifice
14 juillet à 17h Défilé militaire. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
2 jours de fête sur le Vieux-Port à l’occasion de la Fête Nationale !
Événement incontournable de l’été, les festivités à l’occasion de la Fête nationale sont très attendues par l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais, ainsi que par les visiteurs.
Cette année à Marseille, le feu d’artifice sera exceptionnellement tiré le lundi 13 juillet, ne ratez pas ces 2 jours de fête sur le Vieux-Port
► LUNDI 13 JUILLET à 22h30 FEU D’ARTIFICE
Les Marseillaises et les Marseillais profiteront d’un spectacle pyrotechnique unique, spécialement animé et sonorisé, illuminant le ciel entre le Vieux-Port et le Fort d’Entrecasteaux.
► MARDI 14 JUILLET À 17H DÉFILÉ MILITAIRE
Plusieurs centaines de militaires, pompiers et policiers défileront dès 17 h.
Pour plus d’informations concernant les transports, la circulation et le stationnement, consultez le site officiel www.marseille.fr .
Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Two days of festivities at the Old Port to celebrate National Day!
L’événement Fête Nationale Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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