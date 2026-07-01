Quatuor Hermione Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Quatuor Hermione

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 20h30. Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul 2 Cours Franklin Roosevelt Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Quatuor Hermione s’engage à rendre la musique classique accessible à tous, en créant des expériences musicales vivantes et émotionnelles qui touchent le cœur de chaque auditeur.

Issus des conservatoires supérieurs européens, Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet et Noah Langlais ont choisi la musique de chambre comme moyen de conversation directe avec leur public.

Ce quatuor croit que la musique classique n’est pas réservée à une élite, mais qu’elle appartient à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience artistique profonde et authentique.





Au programme



Joseph Haydn Quatuor op. 20 n°4



Felix Mendelssohn Quatuor op. 44 n°3 .

Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul 2 Cours Franklin Roosevelt Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Hermione Quartet is committed to making classical music accessible to everyone by creating vibrant and emotional musical experiences that touch the heart of every listener.

L’événement Quatuor Hermione Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille