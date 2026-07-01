Ciné Plein Air La mer au loin Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Ciné Plein Air La mer au loin

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h45. Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 16 juillet au Musée d’Histoire de Marseille



LA MER AU LOIN

De Saïd Hamich

Belgique, France, Maroc 2024 1h57 VOF/VOSTFR



Nour, 27 ans, a émigré clandestinement à Marseille. Avec ses amis, il vit de petits trafics et mène une vie marginale et festive… Mais sa rencontre avec Serge, un flic charismatique et

imprévisible, et sa femme Noémie, va bouleverser son existence. De 1990 à 2000, Nour aime, vieillit et se raccroche à ses rêves.



► Infos pratiques



Accès aux toilettes.

Pas de restauration sur place.

Assises à disposition, dans la limite des places disponibles.

Apport de sièges personnels interdit.

Accès réglementé sont strictement interdits lors des projections, tous les objets pointus, tranchants ou contondants, bouteilles en verre, armes et munitions toutes catégories, sacs et valises de contenance supérieure à 2,5 L, substances explosives, inflammables ou volatiles, animaux (sauf chiens-guides accompagnant les visiteurs en situation de handicap), trottinettes et vélos.

Pas de vestiaire.

Il est interdit de marcher et de s’asseoir sur les vestiges.



Se rendre à la séance

Entrée par le portail donnant sur le jardin

Bus 35, 49, 55 arrêt Métro Vieux Port

Tram T2, T3 arrêt Belsunce Alcazar

Métro M1 arrêts Vieux-Port ou Colbert / Métro M2 arrêt Noailles

Parking Centre Bourse (payant) à proximité

LeVélo station Centre Bourse

Parking du Centre Bourse (payant) à proximité.



Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles .

Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air La mer au loin Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille