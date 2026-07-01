Ciné Plein Air La mer au loin Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille Marseille 1er Arrondissement
jeudi 16 juillet 2026 · Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Ciné Plein Air La mer au loin
Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h45. Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.
En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.
Le 16 juillet au Musée d’Histoire de Marseille
LA MER AU LOIN
De Saïd Hamich
Belgique, France, Maroc 2024 1h57 VOF/VOSTFR
Nour, 27 ans, a émigré clandestinement à Marseille. Avec ses amis, il vit de petits trafics et mène une vie marginale et festive… Mais sa rencontre avec Serge, un flic charismatique et
imprévisible, et sa femme Noémie, va bouleverser son existence. De 1990 à 2000, Nour aime, vieillit et se raccroche à ses rêves.
► Infos pratiques
Accès aux toilettes.
Pas de restauration sur place.
Assises à disposition, dans la limite des places disponibles.
Apport de sièges personnels interdit.
Accès réglementé sont strictement interdits lors des projections, tous les objets pointus, tranchants ou contondants, bouteilles en verre, armes et munitions toutes catégories, sacs et valises de contenance supérieure à 2,5 L, substances explosives, inflammables ou volatiles, animaux (sauf chiens-guides accompagnant les visiteurs en situation de handicap), trottinettes et vélos.
Pas de vestiaire.
Il est interdit de marcher et de s’asseoir sur les vestiges.
Se rendre à la séance
Entrée par le portail donnant sur le jardin
Bus 35, 49, 55 arrêt Métro Vieux Port
Tram T2, T3 arrêt Belsunce Alcazar
Métro M1 arrêts Vieux-Port ou Colbert / Métro M2 arrêt Noailles
Parking Centre Bourse (payant) à proximité
LeVélo station Centre Bourse
Parking du Centre Bourse (payant) à proximité.
Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles .
Site archéologique du Port antique Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.
L’événement Ciné Plein Air La mer au loin Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille
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