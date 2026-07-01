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AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Session 32 Rooftop des Réformés Marseille 1er Arrondissement

dimanche 26 juillet 2026 · Rooftop des Réformés · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rooftop des Réformés
Adresse
125 La Canebiere
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
11.99 11.99

Marseille 1er Arrondissement

Session 32

Dimanche 26 juillet 2026 de 20h à 2h. Rooftop des Réformés 125 La Canebiere Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.99 – 11.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Soirée R&B le 26 juillet au rooftop Les Réformés
Session 32 est une communauté dédiée à la promotion des cultures R&B et soul à travers l’organisation de concerts, soirées et ateliers entre Marseille, Paris et Genève.

La programmation réunit les DJs Stann, Asli, Kevin McFly et Velde, autour d’une sélection mettant à l’honneur les sonorités R&B, soul et hip-hop.   .

Rooftop des Réformés 125 La Canebiere Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 61 29 98  sessionagencypartnership@gmail.com

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English :

R&B Night on July 26 at the Les Réformés rooftop

L’événement Session 32 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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