Session 32 Rooftop des Réformés Marseille 1er Arrondissement
dimanche 26 juillet 2026 · Rooftop des Réformés · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Session 32
Dimanche 26 juillet 2026 de 20h à 2h. Rooftop des Réformés 125 La Canebiere Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 11.99 – 11.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26 02:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Soirée R&B le 26 juillet au rooftop Les Réformés
Session 32 est une communauté dédiée à la promotion des cultures R&B et soul à travers l’organisation de concerts, soirées et ateliers entre Marseille, Paris et Genève.
La programmation réunit les DJs Stann, Asli, Kevin McFly et Velde, autour d’une sélection mettant à l’honneur les sonorités R&B, soul et hip-hop. .
Rooftop des Réformés 125 La Canebiere Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 61 29 98 sessionagencypartnership@gmail.com
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English :
R&B Night on July 26 at the Les Réformés rooftop
L’événement Session 32 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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