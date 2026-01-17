Visite-atelier La retouche tout un art Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier La retouche tout un art Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mercredi 15 juillet 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier La retouche tout un art
Mercredi 15 juillet 2026 de 14h30 à 16h.
Mercredi 12 août 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Visite-atelier en famille La retouche tout un art au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
L’exposition photographique de la famille Detaille regorge de portraits, paysages et scènes de vie qui paraissent spontanées mais… sont parfois entièrement mis en scène ! Couleurs à améliorer, erreur à gommer, paillettes à rajouter…
Les photographes ont tous leurs techniques pour parfaire leur travail, alors pourquoi pas toi ?
• Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte
• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Family Tour and Workshop: Alterations: An Art Form at the Marseille History Museum.
L’événement Visite-atelier La retouche tout un art Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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