Marseille 1er Arrondissement

La grande Braderie

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 19h. Centre ville et noyaux villageois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Ne manquez pas la grande Braderie d’été de Marseille !

Une édition spéciale à ne pas manquer !



Les commerçants du centre-ville vous attendent devant leurs boutiques avec des produits à prix cassés et des offres imbattables ! Les noyaux villageois participent également à cette édition estivale, proposant de nombreux stands à découvrir et de bonnes affaires au plus près de chez vous.



Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026, de 10h à 19h, pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du shopping et de la fête



Une programmation riche en animations gratuites Flânez dans les rues piétonnes, profitez des meilleures offres et laissez-vous surprendre par nos animations gratuites. Ne manquez pas cet événement unique et venez profiter d’une ambiance chaleureuse au cœur de Marseille !



Le marché des artisans L’incontournable Carré des artisans s’installe de nouveau en plein cœur du centre-ville et des zones piétonnes, sur le parvis de l’Opéra. Céramiques, illustrations, bijoux… nos artisans marseillais ont du talent venez dénicher des pépites !



Une braderie solidaire Retrouvez le SAMU Social et son stand de collecte de vêtements place Lulli. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas, donnez-les ! Les vêtements collectés seront distribués par le SAMU Social aux personnes les plus vulnérables lors de ses maraudes. .

Centre ville et noyaux villageois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur service-commerce@marseille.fr

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Don’t miss the big Marseille Summer Sale!

L’événement La grande Braderie Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille