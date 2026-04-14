Mardis de l’histoire Le Front populaire, de l’Espagne à la Provence et Marseille, de 1936 à 1938 Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
mardi 15 septembre 2026 · Centre Bourse · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Mardis de l’histoire Le Front populaire, de l’Espagne à la Provence et Marseille, de 1936 à 1938
Mardi 15 septembre 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Le Front populaire, de l’Espagne à la Provence et Marseille, de 1936 à 1938 .
Cette conférence permettra de faire dialoguer les Fronts populaires français et espagnol. Ce dernier sera analysé au miroir du contexte européen propre aux années 1930 et de la configuration qui prévaut en Espagne depuis la proclamation d’un régime républicain en 1931, confronté à une montée de la violence dans l’espace public. L’étude des jeux d’acteurs et des logiques de pouvoir qui s’affrontent au cours de l’année 1936 permettra d’interroger le rôle des partis de la gauche espagnole, réformiste comme révolutionnaire, dans la conduite de la politique, avant l’entrée dans la guerre civile en juillet 1936.
En France, le Front populaire est un évènement qui a combiné, de manière originale, un mouvement social d’une ampleur jusqu’alors inégalée, un projet politique qui a rassemblé l’ensemble des forces de gauches du pays, , et enfin une expérience gouvernementale inédite. Et ce pour répondre à la crise économique qui, depuis 1929, entraîne partout récession et chômage, et à la crise politique face à des forces et mouvements se réclamant peu ou prou du fascisme et du nazisme…
Par Isabelle Renaudet, Professeur d’histoire contemporaine
Jean Domenichino, historien, Maître de Conférences HCR
Xavier Daumalin, Professeur émérite d’histoire contemporaine
tous trois membres du laboratoire Telemme, AMU-CNRS, Aix-Marseille Université
En présence de Gérard Leidet, président de l’association Promemo (Provence, Mémoire et Monde ouvrier) co-organisatrice de cette conférence avec le Musée d’Histoire de Marseille.
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.
• Tout public
• Durée 2h
• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Marseille History Museum (MHM) for the lecture The Popular Front: From Spain to Provence and Marseille, 1936–1938.
L’événement Mardis de l’histoire Le Front populaire, de l’Espagne à la Provence et Marseille, de 1936 à 1938 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille
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