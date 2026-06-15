Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 29 août 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle
Samedi 29 août 2026.
À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Visite commentée au Musée d’Histoire de Marseille.
De nombreux épisodes de l’histoire marseillaise peuvent être abordés sous le prisme de la singularité ou de la rébellion.
• Tout public
• Durée 2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Guided tour of the Marseille History Museum.
L’événement Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille
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