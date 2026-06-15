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Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 29 août 2026.

Lieu : Centre Bourse

Adresse : 2 rue Henri Barbusse

Ville : 13001 Marseille 1er Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Marseille 1er Arrondissement

Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle

Samedi 29 août 2026.
À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Visite commentée au Musée d’Histoire de Marseille.
De nombreux épisodes de l’histoire marseillaise peuvent être abordés sous le prisme de la singularité ou de la rébellion.

• Tout public
• Durée 2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles   .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Guided tour of the Marseille History Museum.

L’événement Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille

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