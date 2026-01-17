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Atelier mosaïque Sur les traces des Romains ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Atelier mosaïque Sur les traces des Romains ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Centre Bourse

Adresse : 2 rue Henri Barbusse

Ville : 13001 Marseille 1er Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Tarif :

Marseille 1er Arrondissement

Atelier mosaïque Sur les traces des Romains !

Mercredi 16 septembre 2026.
À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Atelier au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
Découvrez l’art fascinant de la mosaïque !
Comme les artisans romains, les enfants apprendront à assembler de petites tesselles colorées pour créer leur propre décor inspiré des motifs antiques.

• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.
• Durée 1h30/2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles.   .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Workshop at the Marseille History Museum.

L’événement Atelier mosaïque Sur les traces des Romains ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille

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