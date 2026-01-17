Atelier mosaïque Sur les traces des Romains ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mercredi 16 septembre 2026.

Marseille 1er Arrondissement

Atelier mosaïque Sur les traces des Romains !

Mercredi 16 septembre 2026.

À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Atelier au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Découvrez l’art fascinant de la mosaïque !

Comme les artisans romains, les enfants apprendront à assembler de petites tesselles colorées pour créer leur propre décor inspiré des motifs antiques.



• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.

• Durée 1h30/2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Workshop at the Marseille History Museum.

L’événement Atelier mosaïque Sur les traces des Romains ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille