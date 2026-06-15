Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 29 août 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM
Samedi 29 août 2026.
À 15h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Visite-atelier en famille au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
L’architecture est une véritable forêt constituée d’êtres surprenants ! Bêtes, plantes et créatures magiques et énigmatiques ont envahi les murs au Moyen Âge. Le musée d’histoire vous invite à dénicher les petites bêtes et tous les symboles ornant les décors gothiques de ses collections. Mais dans quel but les architectes et sculpteurs ont-ils imaginé tout cet univers ?
• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.
• Durée 1h30/2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Family tour and workshop at the Marseille History Museum.
L’événement Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille
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