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Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 29 août 2026.

Lieu : Centre Bourse

Adresse : 2 rue Henri Barbusse

Ville : 13001 Marseille 1er Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Marseille 1er Arrondissement

Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM

Samedi 29 août 2026.
À 15h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Visite-atelier en famille au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
L’architecture est une véritable forêt constituée d’êtres surprenants ! Bêtes, plantes et créatures magiques et énigmatiques ont envahi les murs au Moyen Âge. Le musée d’histoire vous invite à dénicher les petites bêtes et tous les symboles ornant les décors gothiques de ses collections. Mais dans quel but les architectes et sculpteurs ont-ils imaginé tout cet univers ?

• Enfant de 6 à 12 ans en fonction de l’atelier. Enfants accompagnés d’un adulte.
• Durée 1h30/2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles.   .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Family tour and workshop at the Marseille History Museum.

L’événement Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille

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