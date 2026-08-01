Pique-niques sur la Digue du Large Face à la Samaritaine devant le kiosque de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Marseille 1er Arrondissement

mercredi 26 août 2026 · Face à la Samaritaine devant le kiosque de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Pique-niques sur la Digue du Large

Du mercredi 26 au dimanche 30 août 2026 à partir de 19h. Face à la Samaritaine devant le kiosque de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès 4 quai du Port Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

Embarquez pour un pique-nique inédit sur la Digue du Large !

Dans le cadre de l’été marseillais, embarquez gratuitement à bord d’un bateau au départ du Vieux-Port pour aller pique-niquer sur la digue, exceptionnellement rendue accessible grâce à la Ville de Marseille, à l’Office du Tourisme et des Congrès et au Grand Port Maritime de Marseille.



Le temps d’un casse-croute tiré du sac, venez profiter en famille, en tribu, entre amis, entre inconnus… de ces heures dorées avant le coucher du soleil.

Munis de vos pique-niques et boissons, vous pourrez vous installer confortablement sur des tables, des espaces cosy ou à partager, pour profiter des animations proposées (musique, pétanque, jeux pour tous).



La consommation d’alcool est autorisée, mais dans le cadre de cet événement familial et convivial, nous vous invitons à la modération.



► Infos pratiques



• Gratuité dans le cadre de l’Été Marseillais

• Inscription impérative sur marseilleexperience.com

• Jauge 150 places

• Durée embarquement à 19 h (se présenter 30 minutes avant le départ) ; retour au port à 22 h

• Accès PMR et poussettes possibles, toutefois la circulation sur les pavés est difficile

• Chiens non admis, sauf chiens d’assistance tenus en laisse



Précisions importantes aucune vente de nourriture ni de boisson n’est prévue sur la digue ; prévoir son pique-nique (les contenants durables et recyclables sont à privilégier ; évitez les serviettes et gobelets en papier susceptibles de s’envoler et de se retrouver dans la mer) ; portez des chaussures confortables car le sol est irrégulier



Sur la digue, il est formellement interdit de jeter des déchets (merci de les rapporter à terre), de se baigner et de plonger .

Face à la Samaritaine devant le kiosque de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès 4 quai du Port Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 826 50 05 00

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English :

Set out for a one-of-a-kind picnic on the Digue du Large!

L’événement Pique-niques sur la Digue du Large Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-31 par Ville de Marseille