Marseille 1er Arrondissement

Journee internationale de la pétanque

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet 2026 de 10h à 19h. Place du Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir la pétanque, jeu né en Provence. Une animation gratuite et conviviale ouverte à tous !

Célébrée chaque 19 juillet, la Journée Internationale de la Pétanque transforme le cœur de Marseille en un grand terrain festif et gratuit.



Des terrains de pétanque éphémères, équipés de boules PVC silencieuses, accueillent habitants, familles et touristes pour jouer librement, s’initier ou relever des défis encadrés par des animateurs.



L’événement met à l’honneur la convivialité provençale, favorise les rencontres intergénérationnelles et accueille aussi des stands partenaires engagés pour une animation responsable et chaleureuse. .

Place du Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover pétanque, a game native to Provence. A free, friendly activity open to everyone!

L’événement Journee internationale de la pétanque Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille