Marseille 1er Arrondissement

Échecs en fête

Lundi 20 juillet 2026 de 17h à 21h. Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Échecs en fête fait la part belle au plus célèbre jeu de stratégie et propose un évènement unique et gratuit à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais.

La Ville de Marseille célèbre le plus populaire jeu de stratégie et offre un événement exceptionnel et gratuit aux Marseillais, à l’occasion de la journée mondiale du jeu d’échecs Échiquier géant, initiation, zones de jeux, ateliers.



Le 20 juillet de 14h à 18h,

bas de la Canebière (face au Palais de la Bourse), 13001 Marseille

Entrée et participation gratuites



Un après-midi de jeu et de convivialité



Vous pourrez notamment vous initier aux règles du jeu simultanées, en défiant des champions ou en participant à des ateliers pour tester vos connaissances.



Les joueurs pourront aussi s’adonner à des parties grandeur nature en déplaçant leurs pièces sur des échiquiers géants !



Petits et grands, débutants et passionnés, toutes et tous sont invités à participer à cet après-midi de jeu et de convivialité. .

Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chess Festival celebrates the most famous strategy game and offers a unique, free event for all residents of Marseille.

L’événement Échecs en fête Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille