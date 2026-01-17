Échecs en fête Marseille 1er Arrondissement
Échecs en fête Marseille 1er Arrondissement lundi 20 juillet 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Échecs en fête
Lundi 20 juillet 2026 de 17h à 21h. Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20 21:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Échecs en fête fait la part belle au plus célèbre jeu de stratégie et propose un évènement unique et gratuit à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais.
La Ville de Marseille célèbre le plus populaire jeu de stratégie et offre un événement exceptionnel et gratuit aux Marseillais, à l’occasion de la journée mondiale du jeu d’échecs Échiquier géant, initiation, zones de jeux, ateliers.
Le 20 juillet de 14h à 18h,
bas de la Canebière (face au Palais de la Bourse), 13001 Marseille
Entrée et participation gratuites
Un après-midi de jeu et de convivialité
Vous pourrez notamment vous initier aux règles du jeu simultanées, en défiant des champions ou en participant à des ateliers pour tester vos connaissances.
Les joueurs pourront aussi s’adonner à des parties grandeur nature en déplaçant leurs pièces sur des échiquiers géants !
Petits et grands, débutants et passionnés, toutes et tous sont invités à participer à cet après-midi de jeu et de convivialité. .
Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Chess Festival celebrates the most famous strategy game and offers a unique, free event for all residents of Marseille.
L’événement Échecs en fête Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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