Visite en famille Fabrique ton tampon à indienne (XVIIe XIXe siècle) Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite en famille Fabrique ton tampon à indienne (XVIIe XIXe siècle)

Mercredi 14 janvier 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour y participer, inutile de te vêtir d’un sari. Il te suffira simplement de t’appliquer pour découvrir une méthode de gravure particulière, la linogravure. En suivant l’exemple des tampons servant à réaliser des tissus imprimés qu’on appelle des indiennes, muni d’une gouge, tu retireras de la plaque de linogravure certaines parties d’un dessin. En peignant les reliefs, tu pourras transférer le motif sur un sac en tissu. Et le tour est joué !



• Enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de la visite musee-histoire@marseille.fr 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Family visit Fabrique ton tampon à indienne (XVIIe XIXe siècle) at the Musée d’Histoire de Marseille.

