Visite commentée Immigration et colonisation à l’époque contemporaine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Visite commentée Immigration et colonisation à l’époque contemporaine

Samedi 25 juillet 2026.

À 14h30.

Samedi 22 août 2026.

À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22

Visite commentée au Musée d’Histoire de Marseille.

À travers les collections contemporaines du Musée d’Histoire, retracez l’histoire des migrations et de la colonisation à Marseille, de la moitié du XIXe siècle aux guerres de décolonisation. Entre port industriel, port colonial et carrefour migratoire, découvrez le profil des nouveaux habitants marseillais, leurs apports culturels et les préjugés dont ils font l’objet.



• Tout public

• Durée 2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour of the Marseille History Museum.

L’événement Visite commentée Immigration et colonisation à l’époque contemporaine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille