Du verbe au verbe Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Du verbe au verbe

Dimanche 12 juillet 2026 de 17h à 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le spectacle Du verbe au verbe Une longue soif est une lecture musicale et théâtrale inspirée du premier chapitre de l’Évangile selon Saint Jean par Hyun Joo Lee, comédienne et menteuse en scène et Fréderic Dehan violoncelliste.

Hyun Joo Lee



Comédienne, metteuse en scène et chercheuse.



Professeure en arts du spectacle à l’Université Shinhan (Corée du Sud).



Ancienne élève de la Classe Libre du Cours Florent et docteure de l’Université Paris 8.



Accompagnée au violoncelle par Frédéric Dehan



Frédéric Dehan est né dans une famille de musiciens et a commencé le violoncelle à 8 ans.



Il obtient son premier prix au Conservatoire de Marseille à 12 ans.



Il s’est formé auprès de grands maîtres comme Pierre Fournier à Genève



Il est engagé dans l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui se produit à Rome, Athènes, Split.



Il développe son répertoire dans tous les styles du classique à la chanson à texte.



Pour ce spectacle, il interprètera le prélude de Bach en sol majeur et des œuvres allemandes ainsi que l’Ave Maria de Gounod.







Le spectacle Du verbe au verbe Une longue soif est une lecture musicale et théâtrale inspirée du premier chapitre de l’Évangile selon saint Jean. Le spectacle alterne le français et le coréen. Les deux langues ne se traduisent pas.



Elles dialoguent, comme deux mémoires, comme deux histoires.

Comme deux chemins qui se rejoignent dans une même quête. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 31 59 55 recital.intimiste.2025@gmail.com

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English :

The show *From Word to Word: A Long Thirst* is a musical and theatrical reading inspired byon the first chapter of the Gospel according to Saint John, presented by Hyun Joo Lee, an actress and storyteller, and Frédéric Dehan, a cellist.

L’événement Du verbe au verbe Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille