Du verbe au verbe Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
dimanche 12 juillet 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Du verbe au verbe
Dimanche 12 juillet 2026 de 17h à 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le spectacle Du verbe au verbe Une longue soif est une lecture musicale et théâtrale inspirée du premier chapitre de l’Évangile selon Saint Jean par Hyun Joo Lee, comédienne et menteuse en scène et Fréderic Dehan violoncelliste.
Hyun Joo Lee
Comédienne, metteuse en scène et chercheuse.
Professeure en arts du spectacle à l’Université Shinhan (Corée du Sud).
Ancienne élève de la Classe Libre du Cours Florent et docteure de l’Université Paris 8.
Accompagnée au violoncelle par Frédéric Dehan
Frédéric Dehan est né dans une famille de musiciens et a commencé le violoncelle à 8 ans.
Il obtient son premier prix au Conservatoire de Marseille à 12 ans.
Il s’est formé auprès de grands maîtres comme Pierre Fournier à Genève
Il est engagé dans l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui se produit à Rome, Athènes, Split.
Il développe son répertoire dans tous les styles du classique à la chanson à texte.
Pour ce spectacle, il interprètera le prélude de Bach en sol majeur et des œuvres allemandes ainsi que l’Ave Maria de Gounod.
Le spectacle Du verbe au verbe Une longue soif est une lecture musicale et théâtrale inspirée du premier chapitre de l’Évangile selon saint Jean. Le spectacle alterne le français et le coréen. Les deux langues ne se traduisent pas.
Elles dialoguent, comme deux mémoires, comme deux histoires.
Comme deux chemins qui se rejoignent dans une même quête. .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 31 59 55 recital.intimiste.2025@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The show *From Word to Word: A Long Thirst* is a musical and theatrical reading inspired byon the first chapter of the Gospel according to Saint John, presented by Hyun Joo Lee, an actress and storyteller, and Frédéric Dehan, a cellist.
L’événement Du verbe au verbe Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Fête Nationale Marseille 7e Arrondissement 13 juillet 2026
- Concert solidaire Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement 17 juillet 2026
- Voyage chamanique par Shagan et Altana Villa Louise Marseille 7e Arrondissement 19 juillet 2026
- Quadra Solo Duo Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 22 août 2026
- Exploration pataphysique au Château d’If Château d’If Marseille 7e Arrondissement 6 septembre 2026