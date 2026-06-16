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Concert solidaire Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement

Concert solidaire Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Silvain

Adresse : Chemin du pont de la fausse monnaie

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 25

Marseille 7e Arrondissement

Concert solidaire

Vendredi 17 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Silvain Chemin du pont de la fausse monnaie Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Récital de piano à 2 et 4 mains.
Isabelle Oehmichen, pianiste concertiste et soliste de renommée internationale et Lucie Le Balc’h s’engage bénévolement à jouer Beethoven, Brahms, Liszt, Chopin, Weiner et Bortkiewicz en faveur des artistes actions humanitaires de l’ONG la Chaîne de l’Espoir.
Ce concert est organisé par le Rotary Corniche Roucas Blanc

PROGRAMME

Lucie LE BALC’H (seule au piano)
BEETHOVEN Sonate n°11 opus 22 (1er mouvement)
CHOPIN Scherzo n°1 opus 20
LISZT Un Sospiro
CHOPIN Étude opus 10 n°4

Isabelle OEHMICHEN (seule au piano)
CHOPIN Nocturne opus 27 n°1
BORTKIEWICZ 4 lamentations et Consolations opus 17 (5,6,7 et 8)
LISZT Jeux d’eau à la Villa d’Este


Lucie LE BALC’H et Isabelle OEHMICHEN (Programme à 4 mains)
BRAHMS Danses Hongroises n°1 et n°5
WEINER Danse du Renard (Rókatánc)   .

Théâtre Silvain Chemin du pont de la fausse monnaie Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 66 90 00  provence@chainedelespoir.org

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English :

Piano Recital for 2 and 4 Hands.

L’événement Concert solidaire Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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